Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Женщин выписали из Городской клинической больницы № 52 и теперь они проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн № 2.

"Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции, инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре", – заявила главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Одной из пациенток недавно исполнился 101 год. При поступлении ей диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию среднетяжелой формы. Уже через 14 дней пациентке удалось побороть болезнь и выписаться благодаря сложной схеме терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка – ветеран Великой Отечественной войны. Она старше первой на полгода. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому ее организм быстро справился с COVID-19.

13 мая сообщалось, что в Москве из больницы выписали пациентку, которой исполнилось сто лет. Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.

Пациентка наблюдалась в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Лечение заняло три недели. Пенсионерку доставили домой на социальном такси. Женщина живет с дочерью, которой и самой уже 80 лет.

