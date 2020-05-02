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Общество

07:51

106-летняя француженка вылечилась от COVID-19

общество за рубежом

Фото: Zuma\TASS

Во Франции 106-летняя женщина смогла излечиться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает местное издание Parisien.

Известно, что Элен Лефевр проживает в доме престарелых, родственников у нее не осталось. Она получила положительный результат теста на коронавирус 15 апреля. У нее отмечалась слабость и высокая температура.

Издание отмечает, что женщине не понадобилась госпитализация. Все время протекания болезни она находилась в изоляции в своей комнате.

В данный момент Лефевр полностью здорова. Общее состояние долгожительницы не вызывает беспокойства у медиков.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило отметку в 130 тысяч, скончались почти 24,6 тысячи человек.

Ранее 107-летняя турчанка вылечилась от коронавируса. Таким образом, она стала одной из самых пожилых людей в мире, поборовших COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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