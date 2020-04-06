В Италии 104-летняя женщина победила коронавирус

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В Италии 104-летняя Ада Зануссо вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Зануссо стала старейшим в мире человеком, кому удалось победить COVID-19. Известно, что женщина также пережила испанку 1918-1920-х годов.

Ранее сообщалось, что в итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные о числе зараженных и заявление местного комиссара службы гражданской обороны Серджио Вентури.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось. В Италии число инфицированных достигло 124,6 тысячи.

