В Нидерландах 107-летняя жительница излечилась от коронавируса

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В Нидерландах 107-летняя жительница Корнелия Рас излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.

Уточнялось, что у женщины был обнаружен положительный тест на коронавирус в середине марта. Позднее стало известно, что заразиться новым вирусом Рас могла во время церковной службы в доме престарелых.

В понедельник, 6 апреля, у женщины взяли повторные анализы, которые дали отрицательный результат на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Испании местной жительнице, которой недавно исполнилось 100 лет, удалось вылечиться от коронавируса. Пациентку выписали из больницы в городе Авилес провинции Астурия.

Во всеми мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона зараженных коронавирусом, более 79,2 тысячи человек скончалось.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

