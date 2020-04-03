Столетняя пациентка излечилась от коронавируса в Испании

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Жительница Испании, которой исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавируса. Пациентку выписали из больницы в городе Авилес провинции Астурия, сообщает РИА Новости.

"Университетская больница Сан Агустин де Авилес выписала первую пациентку с COVID-19. Речь идет о 100-летней женщине. В добрый час", – говорится в сообщении местного департамента здравоохранения.

В настоящее время на территории страны зарегистрировано более 112 тысяч случаев заражения COVID-19, 10 тысяч человек от инфекции скончались.

Число заболевших COVID-19 в Испании превысило 112 тысяч

Ранее в Минздраве рассказали, можно ли получить иммунитет к коронавирусу. Сообщалось, что точного ответа на этот вопрос медики дать не смогли, поскольку сведения о повторных заражениях COVID-19 разнятся.

Однако стало известно, что иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у жителей итальянской Феррары. Уточнялось, что с момента начала пандемии в Ферраре COVID-19 заразились всего 307 человек, в то время как сам регион Эмилия-Романья находится на втором месте в Италии по числу заражений.