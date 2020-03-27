Более 100 тысяч людей выздоровело после коронавируса

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Более 100 тысяч человек в мире выздоровело после заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Всего подтверждено более полумиллиона случаев, передает ТАСС. Свыше 23 тысяч человек скончалось, добавил гендиректор организации. Коронавирус, по данным ВОЗ, зафиксирован в 201 стране.
В России зарегистрировано 1036 случаев заболевания. В Москве за сутки выявлено 157 новых случаев, в общей сложности их 703.
В столице скончался четвертый пациент с коронавирусом. У 56-летней женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
18 марта ВОЗ была запущена программа Тестов солидарности для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. Она предусматривает тестирование различных лекарств против вируса и выявления наиболее эффективных из них. Присоединились Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Тайланд. Сейчас в программе участвуют 45 государств.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в стадию рецессии. Она объяснила, что экономические показатели в мире аналогичны или хуже тех, что наблюдались во время рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008–2009 годов.
26 марта состоялся первый виртуальный саммит стран G20 на тему борьбы с коронавирусом. На нем Владимир Путин подчеркнул, что государствам "большой двадцатки" необходимо разработать совместный общий план для восстановления мировой экономики. Он считает, что нынешний кризис может вызвать более разрушительные последствия, чем события 2008-2009 годов.
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