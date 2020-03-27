Оперативный штаб: четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию скончалась в столице, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Женщина не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

"При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", – уточнили в штабе.

В России зарегистрировано 1036 случаев заболевания. В Москве за сутки в столице выявлено 157 новых случаев, всего их 703.

По миру в общей сложности подтверждено более полумиллиона случаев. Свыше 23 тысяч человек скончалось, более 100 тысяч выздоровело.

МИД РФ призвал россиян, столкнувшихся со сложностями с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, незамедлительно передать свои данные в загранучреждения России. В настоящий момент организуется эвакуация граждан РФ с территорий иностранных государств.

На Едином портале госуслуг запустили сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы. Их запрос и контактные сведения будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД РФ.