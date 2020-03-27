Оперативный штаб: четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию скончалась в столице, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Женщина не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
"При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", – уточнили в штабе.
В России зарегистрировано 1036 случаев заболевания. В Москве за сутки в столице выявлено 157 новых случаев, всего их 703.
По миру в общей сложности подтверждено более полумиллиона случаев. Свыше 23 тысяч человек скончалось, более 100 тысяч выздоровело.
МИД РФ призвал россиян, столкнувшихся со сложностями с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, незамедлительно передать свои данные в загранучреждения России. В настоящий момент организуется эвакуация граждан РФ с территорий иностранных государств.
На Едином портале госуслуг запустили сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы. Их запрос и контактные сведения будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: