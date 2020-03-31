Число заболевших коронавирусом в Испании за сутки выросло на 9 тысяч

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В Испании за сутки подтвердили 9222 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает "Газета.ру". По данным Минздрава страны, скончались 849 пациентов.

Всего же в стране заболели 94 417 человек, скончались 8189.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа оказалась центром пандемии COVID-19. В мире заразилось уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За весь период выздоровел 121 человек. Также зафиксировано 17 летальных случаев.

Российскими учеными продолжается разработка вакцины.