В Москве от коронавируса вылечилась столетняя женщина

100-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

В Москве из больницы выписали пациентку, которой исполнилось сто лет. 13 мая у нее день рождения, сообщает телеканал Москва 24.

Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.

Пациентка наблюдалась в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Лечение заняло три недели, а сам центр работает с коронавирусными больными вот уже месяц.

Как сообщили врачи, Пелагея заразилась в обычной больнице на плановом лечении, после чего была переведена в инфекционных стационар.

По словам лечащего врача Данилы Лобунько, 100-летнюю пенсионерку оперативно обследовали, назначили кислородное лечение и лечебную физкультуру. После выписки Пелагею провожали с подарками.

"Решили поздравить ее [с днем рождения] и приготовить небольшой сюрприз. Украсили шариками холл, подготовили в подарок цветы, платок оренбуржский пуховый", – рассказал и. о. директора федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Пенсионерку доставили домой на социальном такси. Женщина живет с дочерью, которой и самой уже 80 лет.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

