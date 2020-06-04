Ответственный подход москвичей к COVID-19 спас город от катастрофы – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период COVID-19 среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы. <...> Благодарен москвичам за их терпение и понимание", – сказал мэр.

Он также рассказал, что масочный режим в городе будет действовать до появления массовой вакцины. Мэр выразил надежду, что ее первые большие партии удастся получить уже в октябре текущего года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим действия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут снимать одновременно, регионы будут выходить из него по-разному. Она напомнила, что некоторые субъекты сейчас находятся только на первом этапе снятия ограничений.

С 1 июня москвичам разрешили по графику выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. При этом в городе действует система пропусков до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим и соцдистанция.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

