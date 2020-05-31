Ограничения из-за COVID-19 в России не будут снимать одновременно – Попова

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Режим действия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, не будут снимать одновременно, регионы будут выходить из него по-разному. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным", – отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
Попова уточнила, что на сегодняшний день некоторые субъекты находятся на первом этапе снятия ограничений, некоторые – на втором. По ее словам, таких субъектов чуть меньше.
"Но динамика есть, процесс идет, он позитивен", – резюмировала глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после снятия ограничений по COVID-19 в РФ необходимо будет понять, как строить дальнейшую работу. По словам главы государства, ее будут выстраивать специалисты совместно с медиками и санитарными врачами.
При этом российский лидер сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Однако он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
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