Нужно понять, как строить работу после снятия ограничений по COVID-19 – Путин

15:41
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Многие страны уже начали снимать ограничения, введенные в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, однако некоторым государствам к ним приходится возвращаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", – приводит РИА Новости слова главы государства.
В то же время ряд стран вынужден вновь вводить ограничения в целях безопасности населения.
В связи с этим российский лидер отметил, что после снятия ограничений по COVID-19 в РФ необходимо будет понять, как строить дальнейшую работу. По словам Путина, ее будут выстраивать специалисты совместно с медиками и санитарными врачами.
Ранее президент сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Однако он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".
Также глава государства предупреждал о возможной второй волне коронавируса. По его мнению, она может произойти осенью текущего года.
Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса
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