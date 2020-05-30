Нужно понять, как строить работу после снятия ограничений по COVID-19 – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Многие страны уже начали снимать ограничения, введенные в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, однако некоторым государствам к ним приходится возвращаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", – приводит РИА Новости слова главы государства.

В то же время ряд стран вынужден вновь вводить ограничения в целях безопасности населения.

В связи с этим российский лидер отметил, что после снятия ограничений по COVID-19 в РФ необходимо будет понять, как строить дальнейшую работу. По словам Путина, ее будут выстраивать специалисты совместно с медиками и санитарными врачами.

Ранее президент сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Однако он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

Также глава государства предупреждал о возможной второй волне коронавируса. По его мнению, она может произойти осенью текущего года.