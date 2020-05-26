В ВОЗ рассказали о риске второго пика COVID-19

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Стало известно о риске возникновения в мире второго пика коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, по словам директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, резкий скачок числа заболевших может случиться в любой момент. По мнению специалиста, риск второго пика COVID-19 в мире продолжает сохраняться.

"Это случалось уже с другими пандемиями. <...> Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", – сказал Райан на брифинге в Женеве.

Райан также пояснил, что в данный момент мир находится в середине первой волны COVID-19. По его словам, реальное число зараженных в каждой стране остается относительно небольшим.

"Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что оценка вероятности возникновения второй волны заболеваемости станет возможна позже. При этом новый всплеск COVID-19 может быть осложнен наступающим сезоном гриппа.

Ранее в ВОЗ порекомендовали соблюдать социальную дистанцию во время перелетов. Так, по мнению представителя организации, расстояние между людьми в самолете должно быть как минимум 1 метр.