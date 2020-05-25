В ВОЗ рекомендовали соблюдать дистанцию при перелетах

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала соблюдать дистанцию как минимум 1 метр между людьми во время перелетов. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Рекомендации заключаются в соблюдении дистанции во время перелетов. "Мы недавно провели системную оценку гриппа, коронавирусов и COVID-19 и выявили защитную дистанцию в 1 метр или больше. Так что это важно", – сказала Керкхове в ходе брифинга в Женеве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ряд требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений, которые ввели в рамках режима самоизоляции. "Режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств", – говорила Попова.

До этого ведомство выпускало рекомендации, касающиеся организации авиарейсов во время снятия ограничений. В частности, во время первого этапа ослабления режима самоизоляции пассажиры должны будут пребывать в самолете в масках и перчатках.

Также Попова оценила ситуацию с COVID-19 в мире. По ее словам, в мире, как и в РФ, идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако подобная тенденция наблюдается не во всех странах.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.