Попова оценила ситуацию с COVID-19 в мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире, как и в РФ, идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако подобная тенденция наблюдается не во всех странах, передает РИА Новости.

Глава российского ведомства обратила внимание, что Россия вошла в эпидемию COVID-19 через два с половиной месяца после ее начала в других странах. "Снижение ежедневно регистрируемых случаев идет в Европе, на европейском континенте, идет в Северной Америке и некоторых странах Азии", – сказала Попова в ходе брифинга.

Кроме того, ранее глава Роспотребнадзора дала рекомендации по планированию отпуска.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633. За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции.