Глава Роспотребнадзора дала рекомендации по планированию отпуска

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге заявила, что, планируя отпуск этим летом, надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.

"На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

С 27 марта этого года РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.