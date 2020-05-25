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Общество

17:21

Глава Роспотребнадзора дала рекомендации по планированию отпуска

общество власть туризм

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге заявила, что, планируя отпуск этим летом, надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.

"На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

С 27 марта этого года РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

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