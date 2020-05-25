В Роспотребнадзоре заявили о новых правилах поведения из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости всеобщего взаимодействия, которое позволит выработать новые правила поведения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, люди уже многому научились, и этот процесс необходимо поддерживать.
"Вирус тоже учится жить в человеческой популяции, и вот это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче при том, что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию", – заявила Попова.
Специалист отметила, что перед обществом стоит задача научиться жить так, чтобы качество жизни не снижалось, даже несмотря на то, что вирус продолжит циркулировать среди людей.
По словам Анны Поповой, в мире в целом и в РФ в частности идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом специалист подчеркнула, что подобная тенденция сохраняется не во всех странах.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633.
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