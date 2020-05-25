Попова рассказала, сколько продлится масочный режим

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Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

"Нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть", – цитирует Попову ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что, планируя отпуск этим летом, надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

С 27 марта этого года РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.