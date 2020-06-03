Мурашко рассказал, когда нужно госпитализировать больных с легкой формой COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что если у пациента, лечащегося на дому с легкой формой COVID-19, возникает ухудшение состояния, на третьи сутки его нужно госпитализировать.
"На что мне хотелось бы обратить внимание, что даже с легкими формами лечение на дому не значит, что болезнь не может дать утяжеления", – заявил министр в эфире Первого канала.
Он обратил внимание на седьмую версию методических рекомендаций, где есть критическая точка – третьи сутки заболевания. Если за это время у больного "сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания", то врачи должны принять решение о госпитализации.
Уже в условиях стационара пациенту или усилят лекарственную терапию или проведут дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений, отметил Мурашко.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о постепенном возвращении к оказанию плановой медицинской помощи больниц. Речь идет об учреждениях, коечный фонд которых перепрофилировали под COVID-19.
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