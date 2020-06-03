Больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, вернутся к плановой медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о постепенном возвращении к оказанию плановой медицинской помощи больниц. Речь идет об учреждениях, коечный фонд которых перепрофилировали под COVID-19, следует из распоряжения на портале кабмина.

"Установить, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия учредителей подведомственных им организаций, и учредители частных медицинских организаций вправе по согласованию с правительством Москвы и с учетом эпидемиологической обстановки принимать решения о поэтапном восстановлении профильной деятельности", – следует из документа, утвержденного Мишустиным.

Кроме того, снова будут оказывать плановую медпомощь организации и их структурные подразделения в части коек, до этого перепрофилированные для помощи пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что федеральные и частные клиники смогут приступать к поэтапному восстановлению профильной деятельности на основании решения учредителей.

Ранее Мишустин сказал, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, и это значит, что появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни.

В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.