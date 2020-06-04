Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Собянина.

Мэр города сообщил, что маски нужно будет носить до появления массовой вакцины. Он выразил надежду, что ее первые большие партии удастся получить уже в октябре текущего года.

"Сколько нам ходить в масках – во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам – от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", – сказал мэр.

Глава города также рассказал, что Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период пандемии коронавируса среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. По его словам, ответственное отношение граждан к сложившейся ситуации "спасло от катастрофы".

Собянин подчеркнул, что в целом за весь период на борьбу с коронавирусом столица потратит порядка четверти триллиона рублей, еще около 500 миллиардов рублей город может потерять в доходах.

"По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета", – сказал Собянин.

С1 июня москвичам разрешили по графику выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. При этом в городе действует система пропусков до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим и соцдистанция.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

