Собянин: пропуск для прогулки получать не нужно

11:17
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю", – говорится в сообщении.
Как подчеркивается, выходить из дома на прогулку можно будет по определенному графику, не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.
"Пешие прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, в "Яндексе" и в мобильных приложениях", – говорится в материале.
Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно всем москвичам, включая горожан старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более 2 километров от дома.
Однако, подчеркивается, запрет по-прежнему сохраняется для тех, кто болеет COVID-19, людей с подозрением на коронавирус, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними.
Сергей Собянин сообщил накануне, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.
Мэр добавил, что при этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в распоряжении системы здравоохранения будет достаточный резерв коек для коронавирусных больных.
Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
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