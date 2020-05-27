Собянин: в Москве будут увеличены объемы плановой медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.

"Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов", – отметил Собянин.

Он добавил, что при этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в распоряжении системы здравоохранения будет достаточный резерв коек для коронавирусных больных.

Собянин также сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. Кроме того, в столице по-прежнему будут действовать требования по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, Собянин отметил, что с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. Кроме того, по словам Собянина, в Москве возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.