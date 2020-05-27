По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Первые рейсы вылетят в среду в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Впоследствии столичные медицинские бригады будут осуществлять помощь во Владимире и Пскове. Ракова рассказала, что врачи будут работать в регионах на протяжении двух недель. В субъекты РФ отправят шесть медицинских бригад численностью шесть человек в каждой.

Заместитель мэра отметила, что возможность оказания практической помощи регионам возникла в результате снижения нагрузки на столичную систему здравоохранения. Также она подчеркнула, что Москва и до этого оказывала поддержку субъектам РФ.

"Мы с самого начала эпидемии оказываем помощь регионам – делимся опытом, проводим видеоконференции и вебинары по успешным методикам", – отметила Ракова.

Также она рассказала о деталях организации помощи субъектам РФ. В частности, Ракова сообщила, что все медики будут иметь при себе средства индивидуальной защиты.

"Мы с самого начала эпидемии оказываем помощь регионам – делимся опытом, проводим видео конференции и вебинары по успешным методикам. Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам", – отметила заммэра.

По ее словам, в помощь отправится около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование.

"В составе мультидисциплинарных бригад – высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с ковидом. В их составе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры", – подчеркнула Ракова.

Заместитель мэра добавила, что во главе каждой медбригады будет стоять врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.

Первыми рейсами в регионы отправят более семи тысяч защитных костюмов, респираторов и высоких бахил. Кроме того, субъекты будут обеспечены почти 45 тысячами медицинских перчаток, 16 тысячами масок, 2,3 тысячи медицинских халатов, а также 1,2 тысячи защитных очков многоразового использования.

Также в регионы направят более 200 тысяч упаковок различных медикаментов на сумму более 280 миллионов рублей. Кроме того, в субъекты будут доставлены более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры. Регионы обеспечат более 300 тысячами экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

Отмечается, что помощь будет оказываться в населенных пунктах регионов в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки. Кроме того, присланные из Москвы специалисты будут консультировать в вопросах перепрофилирования стационаров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная система здравоохранения обладает весомым запасом прочности.