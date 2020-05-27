Путин поручил направить московских медиков в регионы со сложной ситуацией по COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что бригады столичных медиков необходимо направить в регионы со сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

"Нужно помочь тем регионам, где положение дел пока остается сложным. Требуется дополнительная помощь прямо на месте. Поэтому с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы просил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в дополнительной поддержке, бригады московских медицинских работников", – заявил глава государства.

Собянин ранее рассказал, что с 12 мая в столице количество госпитализаций из-за заболевания коронавирусом снизилось на 40%.

"С 12 числа по сегодняшний день у нас сократилась на 40% госпитализация тяжелых больных с коронавирусом. Это является безусловным маркером", – сообщил мэр Москвы.

Также в ходе совещания Собянин сообщил, что власти Москвы планируют с 1 июня разрешить горожанам прогулки в парках и скверах.

В России на 27 июля выявлено 370 680 случаев COVID-19, вылечились 142 208 человек, скончались 3 968. В Москве за последние сутки установили 2 140 новых случаев коронавирусной инфекции.

