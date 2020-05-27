Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за сутки выявили 2 140 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"42% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

При этом 8,4% подтвержденных случаев приходится на детей.

Таким образом, к настоящему моменту в столице зафиксировано 171 443 случая COVID-19.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В столице 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Всего исследование прошли уже более 50 тысяч жителей. Тестирование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно. Записаться на прохождение тестирования возможно только в дистанционном формате.