Число госпитализаций тяжелых больных с COVID-19 в Москве сократилось на 40%

15:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 12 мая в столице количество госпитализаций из-за заболевания коронавирусом снизилось на 40%.
"С 12 числа по сегодняшний день у нас сократилась на 40% госпитализация тяжелых больных с коронавирусом. Это является безусловным маркером", – сообщил Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19 в Москве.
Он отметил, что с момента разрешения на возобновление работы строительных и промышленных предприятий в столице добились неплохих результатов в противодействии коронавирусу.
"С одной стороны, раскрывая работу огромного количества предприятий, увеличивая транспортные потоки, с другой стороны, ужесточая требования <...>, мы добились неплохих результатов", – сообщил Собянин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила позитивную динамику в противодействии коронавирусу в столице. Она отметила, что уровень госпитализации за последние две недели в Москве постепенно снижается.
Собянин в свою очередь отмечал, что столичные больницы начали потихоньку разгружаться. Он подчеркнул, что по состоянию на 21 мая от 20 до 30% коечного фонда, рассчитанного на прием пациентов с коронавирусом, свободно.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что в городе ситуация с COVID-19 находится под контролем. В то же время она подчеркнула напряженность, которая остается в эпидемиологической ситуации в столице. Она подчеркнула, что Москва в настоящее время готова к первому и второму этапам снятия ограничений.
По состоянию на 27 мая в столице провели более 2 миллионов ПЦР-исследований на коронавирус. Ракова отметила, что в столице ведется систематическая работа по расширению возможных скрининговых групп.
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