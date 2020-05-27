В Москве провели более 2 млн тестов на COVID-19 по ПЦР-диагностике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в среду, 27 мая, был преодолен рубеж в 2 миллиона проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по ПЦР-диагностике. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С самого начала эпидемии мы систематически работаем над тем, чтобы расширять возможные скрининговые группы и проведенные объемы тестирования. Именно сегодня мы пересекли рубеж в 2 миллиона тестов по ПЦР-диагностике", – заявила она.
Ракова выразила надежду на то, что совмещение методов ПЦР-диагностики и ИХЛА-диагностики при исследованиях пациентов позволит лучше понимать их состояние и вовремя предпринимать необходимые решения.
Ранее депутат Мосгордумы Степан Орлов заявлял, что в Москве проводят самое большое в мире тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. В настоящее время уже удалось выяснить, что у 12,5% обследованных горожан были выявлены антитела к COVID-19.
С 27 мая все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на антитела к COVID-19. Такие исследования доступны на базе 30 столичных поликлиник, однако для сдачи анализов необходима предварительная дистанционная запись. Результаты исследования будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
У каждого восьмого сдавшего тест на антитела в Москве есть иммунитет к COVID-19
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