В Москве провели более 2 млн тестов на COVID-19 по ПЦР-диагностике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в среду, 27 мая, был преодолен рубеж в 2 миллиона проведенных тестов на коронавирусную инфекцию по ПЦР-диагностике. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С самого начала эпидемии мы систематически работаем над тем, чтобы расширять возможные скрининговые группы и проведенные объемы тестирования. Именно сегодня мы пересекли рубеж в 2 миллиона тестов по ПЦР-диагностике", – заявила она.

Ракова выразила надежду на то, что совмещение методов ПЦР-диагностики и ИХЛА-диагностики при исследованиях пациентов позволит лучше понимать их состояние и вовремя предпринимать необходимые решения.

Ранее депутат Мосгордумы Степан Орлов заявлял, что в Москве проводят самое большое в мире тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. В настоящее время уже удалось выяснить, что у 12,5% обследованных горожан были выявлены антитела к COVID-19.

С 27 мая все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на антитела к COVID-19. Такие исследования доступны на базе 30 столичных поликлиник, однако для сдачи анализов необходима предварительная дистанционная запись. Результаты исследования будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.