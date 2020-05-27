Ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируемая – Роспотребнадзор

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Ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируемая, хоть и остается самой напряженной по сравнению с другими российскими городами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора Елену Андрееву.

"Ситуация в городе самая напряженная из всех регионов. По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая – это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая", – сообщила Андреева.

Накануне Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства добавил, что такие данные приводят соответствующие специалисты.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.

