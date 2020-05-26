Пик по коронавирусу в России считается пройденным – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик распространения коронавируса в России пройден, заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Глава государства поблагодарил специалистов подразделений министерства обороны, которые оказывали помощь в борьбе с COVID-19 Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.
"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", – заявил президент.
Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.
"Бессмертный полк" он предложил провести 26 июля, но обратил внимание, что если риски по коронавирусу сохранятся, шествие можно перенести еще на месяц.
За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции.
Умерли за последние сутки 174 человека. За весь период скончались 3 807 человек. За сутки выписан 12 331 пациент, за весь период – 131 129 человек.
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