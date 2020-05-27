В России подтверждено 8 338 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 398 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793, на Санкт-Петербург – 387.

В Свердловской области зафиксировали 235 новых пациентов, в Нижегородской области – 231, в Ростовской области – 203, в Дагестане – 161, в Красноярском крае – 142, в Самарской области – 135, в Тульской области – 104, в Калужской области – 101.

На Брянскую область пришлось 98 случаев COVID-19, Новосибирскую область – 97, Архангельскую область – 95, Башкирию – 91, Пензенскую область – 88, Кабардино-Балкарию – 87, Волгоградскую область – 86, Смоленскую область и Республику Саха (Якутия) – по 84, Ярославскую область – 82, Орловскую и Рязанскую области – по 81, Краснодарский край – 80.

В Белгородской области зарегистрировали 79 случаев, в Тамбовской области – 77, в Вологодской области и Ханты-Мансийском АО – 75, Чувашии – 73, в Липецкой области и в Ставропольском крае – по 72, в Курской области – 71, в Ульяновской, Челябинской и Иркутской областях – по 70.

В Алтайском крае 69 новых случаев, в Кировской и Саратовской областях – по 68, в Хабаровском крае – 67, в Воронежской области – 62, в Бурятии и Забайкальском крае – по 59, Республике Тыва – 58, Ленинградской области – 56, Владимирской области – 55, Татарстане и Оренбургской области – по 54.

На Северную Осетию пришлись 53 случаев, на Ямало-Ненецкий АО – 51, на Мурманскую область – 49, Ивановскую область – 47, Тверскую и Новгородскую области – 46, Республику Коми, Калининградскую область, Пермский край и Приморский край – по 44, на Республику Марий Эл и Мордовию – по 43.

В Тюменской и Омской областях зафиксировали по 42 случая, в Калмыкии – 41, Ингушетии – 40, Карачаево-Черкесии – 39, Адыгее и Астраханской области – по 38, Томской области – 31, Карелии и Камчатском крае – по 22, в Псковской области – 21, Хакасии – 20, Чечне – 19, Костромской области – 16, в Кемеровской и Амурской областях – по 13, в Удмуртии – 10, в Курганской области и Крыму – по 3, в Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Еврейской АО, Чукотском АО и Севастополе – по 2, Республике Алтай и Магаданской области – по 1.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.

Владимир Путин накануне сообщил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден.

Глава государства поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.