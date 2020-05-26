Московские соцработники сдали плазму, чтобы помочь больным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Социальные работники, переболевшие COVID-19, стали донорами плазмы, чтобы помочь москвичам, которые находятся сейчас в больницах. Акция по донорству состоялась на площадке клуба "Мой социальный центр" в Южном Бутове.
Соцработники из центров соцобслуживания на прошлой неделе сдали специальный тест ИФА, который помог выявить наличие либо отсутствие в крови антител к коронавирусу. Донорами стали те, у кого выработался иммунитет.
"Впервые сдаю плазму. Волнительно, но не страшно. Понимаю, как сейчас это важно для нашего города. Я думаю о том, что если не я пойду, то кто? Нужно начинать с себя. Надеюсь, моя плазма будет полезна тем, кто сейчас тяжело болеет", – рассказала соцработник филиала "Лефортово" ТЦСО "Южнопортовый" Мария Комарова.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, у которого нет хронических заболеваний и есть отрицательный результат анализа на ВИЧ и гепатиты В и С.
Как стало известно ранее, в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.
Заказать бесплатную поездку на такси можно на следующий день после обращения, позвонив по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение "Яндекс.Такси", используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь".
При оплате установлен лимит в тысячу рублей в месяц. Этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой.
Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.
Кто может стать донором плазмы для больных коронавирусом
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