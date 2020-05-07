Доноры плазмы в Москве смогут бесплатно доехать до пункта сдачи крови на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она выразила благодарность москвичам, которые становятся донорами плазмы для пациентов с COVID-19. Ракова уточнила, что на горячую линию для доноров поступило уже более 4 тысяч звонков. Донорами стали уже 270 человек, еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки.

"Со своей стороны мы стремимся создавать комфортные условия для тех, кто помогает заболевшим. Помимо стимулирующих выплат, определенных для доноров мэром Москвы, мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно. Такой сервис стал возможен благодаря участию компании Яндекс", – подчеркнула заммэра.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что акция проводится в сотрудничестве с проектом Яндекса "Помощь рядом", чтобы к пунктам сдачи крови доноров плазмы было комфортнее добираться.

Для участия в акции нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сотрудники call-центра проверят, действительно ли пациент переболел COVID-19, и, в случае подтверждения, уточнят ФИО и мобильный телефон пациента.

Заказать бесплатную поездку на такси можно на следующий день после обращения, позвонив по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение Яндекс.Такси, используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь".

При оплате установлен лимит в тысячу рублей в месяц. В оперативном штабе подчеркнули, что этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой.

Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.

Донорами плазмы предлагают стать всем вылечившимся от COVID-19 москвичам в возрасте от 18 до 55 лет. У них не должно быть хронических заболеваний, а анализы на ВИЧ, гепатиты В и С должны быть отрицательные.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Она выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.