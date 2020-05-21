Около 16 тыс из 24 тыс коек занято в коронавирусных больницах Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из 24 тысяч коек, которые были подготовлены под заболевших коронавирусом в столице, загружены 16 тысяч. Об этом глава города заявил телеканалу "Россия 24".

"Больницы начали постепенно разгружаться. Если в пике загруженность у нас была, действительно, практически на 100%, то сегодня, как правило, 20-30% коечного фонда в больницах, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, свободно", – рассказал Собянин.

Ранее Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве позитивной."В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР-тестов в сутки выявляемость 2,5-3 тысячи", – подчеркнул градоначальник.

Ограничительные меры в городе продлили до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Так, для передвижения по городу на транспорте или личном авто москвичам нужно оформить специальные пропуска.

В РФ за сутки выявлено 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.