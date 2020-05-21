Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о том, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что якобы утвержденных алгоритмов, о которых стали появляться сообщения, не существует. Более того, пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие предписания о самоизоляции не выдают.

В то же время в Депздраве подчеркнули, что такой результат теста говорит об инфицировании пациента и возможном перенесении болезни в скрытой форме, а значит, есть риск, что вирус в организме может еще присутствовать. Таким пациентам рекомендуется временно минимизировать контакты, но решение они принимают самостоятельно.

"Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает "бороться" с ним, вырабатывая антитела", – рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По его словам, этот период обычно сопровождается характерными для болезни симптомами.

Специалист отметил, что на начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела – иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней – иммуноглобулины G (IgG). Он добавил, что зачастую заболевание протекает бессимптомно и только по наличию антител можно определить, встречался ли он с вирусом.

"При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек", – заключил Мазус.

За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев COVID-19. Их зарегистрировали в 84 регионах. 3 716 пациентов не имели клинических проявлений болезни – это 42% новых случаев. В Москве выявили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892, в Санкт-Петербурге – 408.