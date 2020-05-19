Вылечившихся от COVID-19 горожан из стационаров домой развозят 26 автобусов

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Москвичей, выписанных из стационаров после лечения от коронавирусной инфекции, по домам развозят 26 автобусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Весь транспорт регулярно дезинфицируют, а водителей обеспечили средствами защиты: костюмами, очками, перчатками, масками и антисептиками", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, каждый водитель проинструктирован о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

"Кроме этого, 11 туристических автобусов ежедневно доставляют медицинских работников до работы и обратно", – говорится в сообщении.

Накануне в столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет. Женщин выписали из Городской клинической больницы № 52 и теперь они проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн № 2.

Одной из пациенток недавно исполнился 101 год. При поступлении ей диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию среднетяжелой формы. Вторая пациентка – ветеран Великой Отечественной войны. Она старше первой на полгода.

