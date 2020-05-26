Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 90% предприятий города, ранее ограничивших свою деятельность в связи с режимом повышенной готовности, возобновило работу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Это не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы", – сообщил Собянин.

Он отметил, что, когда настанет время, так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.

Ограничения в Москве продлятся до 31 мая, заявлял ранее Сергей Собянин. Первый этап ослабления введенных ограничений начался 12 мая.

На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы ввели масочный и перчаточный режим. Глава города обратил внимание, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано. Так, в городе сохраняется система пропусков. Разрешение на передвижение нужно при поездках на личном авто или общественном транспорте.

Кроме того, с понедельника, 25 мая, в Москве заработали центры госуслуг и каршеринг. ЦОДД будет проверять отправку машин каршеринга на дезинфекцию после аренды.

В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.