Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

21:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 90% предприятий города, ранее ограничивших свою деятельность в связи с режимом повышенной готовности, возобновило работу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.
"Это не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы", – сообщил Собянин.
Он отметил, что, когда настанет время, так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.
Ограничения в Москве продлятся до 31 мая, заявлял ранее Сергей Собянин. Первый этап ослабления введенных ограничений начался 12 мая.
На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы ввели масочный и перчаточный режим. Глава города обратил внимание, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано. Так, в городе сохраняется система пропусков. Разрешение на передвижение нужно при поездках на личном авто или общественном транспорте.
Кроме того, с понедельника, 25 мая, в Москве заработали центры госуслуг и каршеринг. ЦОДД будет проверять отправку машин каршеринга на дезинфекцию после аренды.
В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.
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