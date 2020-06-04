Попова заявила о важности создания алгоритма реагирования на новые вспышки инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Борьба с пандемией коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования на неизбежные вспышки инфекций в будущем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", – цитирует ТАСС слова Поповой.

Ранее академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вторую волну COVID-19 следует ожидать уже осенью. По словам специалиста, это произойдет из-за "неизбежного ослабления мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции", но главным образом этому будет способствовать холодная погода.

При этом Альтштейн выразил мнение, что это "типичный сценарий поведения подобных вирусов", со временем их патогенность снижается, а у людей приобретается коллективный иммунитет.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О возможном появлении первых партий вакцины осенью также сообщил Сергей Собянин.

В России за сутки выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.

