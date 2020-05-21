Ученые рассказали об интенсивности второй волны COVID-19

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Вторую волну COVID-19 следует ожидать уже осенью, сообщил вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, это произойдет из-за "неизбежного ослабления мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции", но главным образом этому будет способствовать холодная погода.

"Сколько ни воюй – все бесполезно. Вирус будет возвращаться вновь в холодный период года и затухать в теплое время года. То есть он станет еще одним сезонным заболеванием. Как грипп или ОРВИ", – пояснил Альтштейн.

Он сравнил сценарий распространения коронавируса с испанским гриппом (испанкой), который бушевал 100 лет назад.

Альтштейн выразил мнение, что это "типичный сценарий поведения подобных вирусов", со временем их патогенность снижается, а у людей приобретается коллективный иммунитет.

"Все новые вирусы через год-два неизбежно ослабевают. Они остаются заразными, но убивают значительно меньшее число людей. Такие инфекционные агенты более жизнеспособные", – отметил специалист.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев предположил, что жаркое время года губительно для любых вирусов. Высокая температура воздуха снижает их патогенность, поэтому "укрощение" коронавируса может случиться уже скоро, сказал эксперт.

Зуев подчеркнул, что COVID-19 станет менее опасным с распространением вакцины.

"Следовательно, нас ожидает вторая, третья и последующие волны заболеваемости COVID-19. Но из-за закономерного ослабления вируса они не будут носить характер пандемии", – добавил он.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь заявил, что производство российской вакцины от COVID-19 может начаться уже к концу лета.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что вторую волну пандемии COVID-19 не удастся избежать из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей.

Вуйнович выразила мнение, что для недопущения вспышки распространения инфекции во время второй волны COVID-19 нужно использовать нынешний опыт. По ее словам, людям необходимо ограничить контакты. Представитель ВОЗ РФ добавила, что, если использовать эти знания, "уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет".

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн ранее заявил, что осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса.

