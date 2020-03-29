"Я обязан говорить, чтобы люди себя берегли": каково сейчас быть врачом

По мнению эпидемиологов, распространение коронавируса по всей России еще не вышло на плато. Однако некоторые граждане продолжают игнорировать меры безопасности, тем самым увеличивая нагрузку на врачей. Медики вновь призывают россиян оставаться дома, потому что им самим хочется, чтобы все это поскорее закончилось.



Фото: соцсети

В период пандемии городская клиническая больница № 31 была перепрофилирована для оказания помощи пациентам с COVID-19. На сегодняшний день там уже не осталось свободных мест. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный врач РФ, хирург высшей категории ГКБ № 31 Автандил Манвелидзе.





Автандил Манвелидзе заслуженный врач РФ, хирург высшей категории, ГКБ № 31 Забиты все койки, полностью загружены реанимационные отделения. Пациенты разные: и средней сложности, и тяжелые. И для пациентов, и для врачей это нелегко.

Врачи приходят в больницу на целые сутки: смена длится шесть часов, потом перерыв на час-полтора, и снова смена. И так 24 часа. "Некоторые работают по 12 часов – тоже нелегко, мягко говоря. Все шесть часов, когда ты находишься в костюме в "грязной" зоне, ты защищен, но ни поесть, ни вытереть пот нельзя абсолютно", – рассказывает врач.

Многие врачи сейчас живут в предоставленных гостиницах, чтобы обезопасить своих близких от заражения. Хирург Манвелидзе каждый день приезжает домой, потому что жена работает в той же больнице и связана с теми же пациентами.





Автандил Манвелидзе заслуженный врач РФ, хирург высшей категории, ГКБ № 31 Я тоже в группе риска, мне 64 года уже, но ничего, держаться надо. Наша профессия предполагает форс-мажорные риски.

О сложностях работы в период пандемии коронавируса говорит на своей странице в Instagram и хирург Евгений Балинер. Уже после первых дежурств в "грязной" зоне ему пришлось сбрить бороду и адаптироваться к непривычным условиям работы.





"Не нравится низкая чувствительность пальцев из-за трех комплектов перчаток. Третья пара надевается на манипуляции, – пишет Балинер в своем Instagram. – Неудобно с очками под очками. Но без своих очков нет резкости. Пластырь и крема спасают кожу от замятий и осаднений".

"Если не я за себя – то кто за меня? А если я только за себя – то кто я? И если не сейчас – то когда?" – комментирует под фото свое уставшее от работы состояние врач больницы № 40 в Коммунарке Андрей Быков. Для работы он принял решение сбрить волосы на голове. "Я не болею, просто ситуация диктует правила. Иногда волосы бывают лишними", – делится с подписчиками Быков.





Но пока врачи в поте лица борются с вирусом на передовой, некоторые жители столицы продолжают игнорировать соблюдение режима безопасности, чем только увеличивают нагрузку на медиков. "Из тех людей, кто выходит на улицу погулять или съездить к друзьям в гости, что совсем необязательно делать, часть попадает к нам, – пишет на своей странице в Instagram врач 40-й больницы в Коммунарке Олег Кцоев. – Я хочу, нет, я обязан говорить здесь, чтобы люди берегли себя. Если у тебя нет необходимости выходить, сиди дома, а если уж причина есть, соблюдай меры предосторожности".





Олег Кцоев врач ГКБ № 40 в Коммунарке После утренних планёрок, где говорят, сколько пациентов и о вескости их состояния, как прошли сутки, нам хочется кричать вам о безопасности.

"Ребята, у вас есть возможность выспаться за эту неделю, а у нас нет. И от вас зависит, как скоро у нас такая возможность появится", – комментирует свое фото после бессонных ночей Кцоев.

Работая с инфицированными больными, врачи подвергают опасности и свои жизни. Заслуженный врач РФ, хирург высшей категории ГКБ № 31 Автандил Манвелидзе сообщил, что в их больнице уже есть медики с подтвержденным диагнозом COVID-19. Тяжелые больные из статуса врача перешли в статус пациента, а те, у кого болезнь протекает в легкой форме, лечатся на дому.

"К сожалению, и врачи, и сестры, и санитары, кто находится на передовой, подвергаются значительному риску и будут болеть, несмотря на те средства защиты, которые нам дают. Слава Богу, пока всего хватает в больнице. Но все равно люди болеют. Мы надеемся, что в ближайшее время мы победим. Сидите дома и детей держите рядом с собой", – подчеркнул врач.

За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения COVID-19. У 44,9% из них отсутствовали клинические проявления. Всего в РФ зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции.

Растет и количество заболевших коронавирусом медиков. По последним данным, во время пандемии в России скончалось более 70 медиков. По мнению эпидемиологов, распространение коронавируса в РФ еще не вышло на плато.

Наталья Лоскутникова, Наталья Чепрукова