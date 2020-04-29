Распространение коронавируса в РФ пока не вышло на плато – эпидемиолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распространение коронавируса в России еще не вышло на плато, но ситуация может измениться уже в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.
"Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился, да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но, если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день", – отметил Брико на пресс-конференции.
За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в РФ зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что во временных стационарах, которые строятся при медицинских учреждениях, разместят около 10 тысяч коек, рассчитанных на пациентов с коронавирусной инфекцией.
Сейчас для приема зараженных коронавирусом в Москве подготовлено более 20 тысяч больничных мест. В ближайшие дни количество коек в столице увеличат до 28 тысяч.
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