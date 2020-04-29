В России скончалось более 70 медиков с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России растет количество заболевших коронавирусом медиков, в списке погибших во время пандемии более 70 фамилий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.

"Умирают медики, к сожалению, и у нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях", – отметил Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН.

Ранее специалист заявил, что распространение коронавируса в России еще не вышло на плато, но ситуация может измениться уже в ближайшие дни.

За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в РФ зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции.

Во временных стационарах, которые строятся при медицинских учреждениях в Москве, разместят около 10 тысяч коек, рассчитанных на пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ближайшие дни количество коек в столице увеличат с 20 до 28 тысяч.