Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

11:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов. Мэр города затронул вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости COVID-19 в регионах России.
Группа говорила о расширении тестирования на коронавирус, о выплатах врачам, которые работают с пациентами с COVID-19. Участники совещания также обсудили порядок возвращения ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медпомощи.
Помимо этого, в ходе селекторного совещания был затронут вопрос по формированию резервного коечного фонда. Участники обсудили также критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений.
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана распоряжением президента. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.
Последний раз группа встречалась 22 мая. Участники в том числе обсудили требования к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии коронавируса.
В России за сутки выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев, на Московскую область – 767.
Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 169 человек, за весь период – 5 384 человека. За сутки вылечились 8 666 пациентов, за все время – 204 623.
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