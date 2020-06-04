Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов. Мэр города затронул вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости COVID-19 в регионах России.

Группа говорила о расширении тестирования на коронавирус, о выплатах врачам, которые работают с пациентами с COVID-19. Участники совещания также обсудили порядок возвращения ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медпомощи.

Помимо этого, в ходе селекторного совещания был затронут вопрос по формированию резервного коечного фонда. Участники обсудили также критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана распоряжением президента. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.

Последний раз группа встречалась 22 мая. Участники в том числе обсудили требования к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии коронавируса.

В России за сутки выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев, на Московскую область – 767.

Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 169 человек, за весь период – 5 384 человека. За сутки вылечились 8 666 пациентов, за все время – 204 623.

