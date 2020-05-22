Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов федерации", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что на данной встрече затронули вопросы о текущих темпах и прогнозах распространения COVID-19, расширения тестирования и функционирования коронавирусных стационаров в регионах РФ, а также проведения скрининговых исследований населения методами ИФА-тестирования.

Кроме того, обсуждались темы, связанные с дополнительными выплатами медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, разработки порядка возвращения стационаров, ранее перепрофилированных в коронавирусные госпитали, к нормальному режиму функционирования.

Помимо того, рабочая группа обсудила разработки требований к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии коронавируса.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана распоряжением президента РФ Владимира Путина. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.