Около 45% зараженных переносят COVID-19 бессимптомно – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 45% зараженных переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в РФ, ученые это делают – определяют, какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос", – сказала Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, отсутствие внешних признаков болезни встречается при любой форме инфекции – больных с ярко выраженными проявлениями болезни значительно меньше тех, кто переносит ее бессимптомно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со среды, 27 мая, в Москве может начаться тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

В настоящее время москвичей выборочно приглашают сдать тест. Тем гражданам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

