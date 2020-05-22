Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве подтверждено 2 988 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего в городе зафиксировано 158 207 случаев COVID-19. 43,5% среди новых пациентов – люди 18–45 лет, 33,5% – 46–65 лет, 10,2% – 66–79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. 7,5% из этого числа – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними – под медицинским наблюдением.

В столице запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников будет проводиться методом случайной выборки. Их пригласят на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 поликлиник. Еженедельную статистку с результатами тестирования по городу и по округам будут публиковать на сайте.

За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая COVID-19, в 3 751 клинических проявлений не было. Скончались 150 человек, общее количество умерших – 3 249 человек. Выписано за сутки 7 144 человека, всего – 99 825 человек.

В РФ нарастающим итогом выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее.

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в России провели более 285 тысяч тестов на коронавирус. За все время пандемии в РФ осуществили более 8,1 миллиона тестов.