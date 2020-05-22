Свыше 8 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России провели более 285 тысяч тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За все время пандемии COVID-19 в РФ осуществили более 8,1 миллиона тестов на наличие инфекции в организме.

В Москве с 15 мая запустили бесплатное массовое тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное количество инфицированных COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 мая тестирование на антитела, вероятно, будет осуществляться по предварительной записи. По состоянию на 21 мая в Москве провели уже более 235 тысяч подобных исследований.

21 мая стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 составила 317 554 человека. 92 681 пациент выздоровел и был выписаны из больниц. 3 099 человек скончались в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом.