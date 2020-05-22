Свыше 8 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России провели более 285 тысяч тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За все время пандемии COVID-19 в РФ осуществили более 8,1 миллиона тестов на наличие инфекции в организме.
В Москве с 15 мая запустили бесплатное массовое тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное количество инфицированных COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 мая тестирование на антитела, вероятно, будет осуществляться по предварительной записи. По состоянию на 21 мая в Москве провели уже более 235 тысяч подобных исследований.
21 мая стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 составила 317 554 человека. 92 681 пациент выздоровел и был выписаны из больниц. 3 099 человек скончались в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом.
Итоги первого этапа скрининга на антитела к коронавирусу подведут 22 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: