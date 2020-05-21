Более 235 тыс исследований на наличие антител к COVID-19 провели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 235 тысяч лабораторных исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции провели в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Исследования проходят все сотрудники медицинских организаций, пациенты стационаров и КТ-центров, а также пациенты поликлиник (по направлению врача). Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

"Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов пациентам медицинских организаций Московской области – до 10 тысяч исследований в сутки. На сегодня для них проведено уже более 15 тысяч тестов", – уточняется в материале.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со среды, 27 мая, в Москве может начаться тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

В настоящее время москвичей выборочно приглашают сдать тест. Тем гражданам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

