Более 235 тыс исследований на наличие антител к COVID-19 провели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 235 тысяч лабораторных исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции провели в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Исследования проходят все сотрудники медицинских организаций, пациенты стационаров и КТ-центров, а также пациенты поликлиник (по направлению врача). Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.
"Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов пациентам медицинских организаций Московской области – до 10 тысяч исследований в сутки. На сегодня для них проведено уже более 15 тысяч тестов", – уточняется в материале.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что со среды, 27 мая, в Москве может начаться тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.
Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.
В настоящее время москвичей выборочно приглашают сдать тест. Тем гражданам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.
Зачем нужно массовое тестирование на антитела к COVID-19
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