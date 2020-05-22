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Москва 24

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Общество

04:04

Попова рассказала об очередности вакцинации от COVID-19

общество медицина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от COVID-19 после появления вакцины начнут с групп риска.

Такая очередность предполагается, если не будет возможности сделать сразу много доз вакцины, передает РИА Новости.

Она добавила, что большое количество вакцины сразу выработать сложно, но такой вариант прорабатывается.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также указывала, что в России работают над 47 вакцинами от коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 92 681. За весь период зарегистрировано 3 099 летальных исхода.

Еще 7 289 пациентов вылечились от коронавируса в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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