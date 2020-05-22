Попова рассказала о мутациях COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Коронавирусная инфекция не обладает высокой степенью изменчивости, однако на сегодняшний день сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций, которые уже произошли, заявила в интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса – поражать людей, вызывать тяжелые или нетяжелые болезни", – сказала Попова в интервью РИА Новости.
На данный момент, по ее словам, все страны, которые могут секвенировать вирус, публикуют свои результаты в различных системах, анализ которых демонстрирует отсутствие высоких уровней мутации COVID-19.
Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что клинические испытания лекарства от коронавируса обещали начать в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.
Как пояснил специалист, эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Предполагается, что лекарство будет помогать иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител.
До этого о разработке вакцин от коронавируса рассказали в ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что восемь образцов лекарства уже проходят клинические исследования.
Попова рассказала о мутациях коронавируса
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